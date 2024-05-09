الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين

شوارع بريطانيا ودول أوروبية وعربية والولايات المتحدة تشهد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة
شوارع بريطانيا ودول أوروبية وعربية والولايات المتحدة تشهد مظاهرات تطالب بوقف الحرب في غزة
تدرس بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها أيرلندا وإسبانيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو/أيار الجاري.
وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTE)، الأربعاء، إن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.اضافة اعلان
وأكد متحدث باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي مايكل مارتن، أن هذه المحادثات مستمرة بالفعل.
وأشارت الشبكة إلى أن دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا، ستعلن اعترافها بدولة فلسطين في 21 مايو.
ومن المعروف أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تقودها إسبانيا.
ودولة فلسطين معترف بها حاليًا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.
وفي وقت سابق، كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، أنه يتوقع أن تعترف بعض دول الاتحاد رسميا بفلسطين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جنود أمريكيون مشاركون في إنشاء الرصيف البحري

سقوط قذائف بالقرب من الرصيف البحري الأمريكي في غزة

منذ1 ساعة
سيارة إسعاف "متنكرة" على هيئة سيارة مدنية

سيارة "غريبة" في موكب نتنياهو.. ما قصتها؟

منذ2 ساعة
القصف على غزة -(وكالات)

كواليس موافقة حماس على وقف إطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
بريطانيا

بريطانيا تطرد الملحق العسكري الروسي بتهمة التجسس وموسكو تندد

منذ3 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات|)

بايدن: إذا دخلت إسرائيل رفح فلن نزودها بالأسلحة

منذ4 ساعة
عزت الرشق

الرشق: موافقة حماس أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عظم الله أجركم

سائد كراجة |اليوم

الأدوية.. دق ناقوس الخطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

رعد التل |اليوم

إعادة تأهيل في العمق

مالك العثامنة |اليوم

الصحف وتحديات الربحية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات | منذ8 ساعة
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العصف الذهني للطعام في الأردن

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !
 
 