سيارة "غريبة" في موكب نتنياهو.. ما قصتها؟

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اشتمل موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الأشهر الأخيرة، على سيارة إسعاف "متنكرة" على هيئة سيارة مدنية.ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء قولهم إن هذا إجراء أمني يتم اتخاذه عندما يسافر نتنياهو "مسافات طويلة".وأكد مصدران موثوقان قريبان من نتنياهو أن هذه المركبة طبية للطوارئ، انضمت إلى موكب رئيس الوزراء بعد إصابته بنوبة قلبية في الصيف الماضي، وفق الموقع.وأوضح مسؤولون في مكتب نتنياهو أن ذلك لا يعد تغييرًا في السياسة، بل إجراء أمني لأسباب تشغيلية، بحسب "والا".وكان نتنياهو قد خضع لعمليتين جراحيتين العام الماضي، فقد أصيب في يوليو/تموز عام 2023 بنوبة قلبية دخل خلالها المستشفى مرتين، وتم زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في جسده.