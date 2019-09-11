الدلو

منذ ساعتين

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الامور المالية تشغل بالك فقد مررت بفترة نفق اموال كثيرة منذ الاسبوع الماضي مما اثر عليك اليوم بإعادة حساباتك وضبط نفقاتك، عليك بأن تهتم باعمالك الذي تلقى تراجعا منذ الصباح لبعض المشاكل التي قد تحدث وقد لا تنتهي منها بوقت مبكر. المساء جيد للعاطفة فحاول ان تستغله جيدا مع الحبيب نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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أنت ما تزال في صدارة الأبراج يا صديقي، فقوة شخصيتك وسيطرتك على الأمور حولك تجعلك في المقدمة بأعمالك. يوم جيد للمبادرة والقرارات وأيضا للبيع والشراء. أما في فترة ما بعد الظهر فقد تحدث مشكلة معك على الصعيد العاطفي، فحاول أن تهدئ الوضع، وبالأخص إذا كان الشريك من برج الحوت أو الأسد. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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