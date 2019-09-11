الامور المالية تشغل بالك فقد مررت بفترة نفق اموال كثيرة منذ الاسبوع الماضي مما اثر عليك اليوم بإعادة حساباتك وضبط نفقاتك، عليك بأن تهتم باعمالك الذي تلقى تراجعا منذ الصباح لبعض المشاكل التي قد تحدث وقد لا تنتهي منها بوقت مبكر. المساء جيد للعاطفة فحاول ان تستغله جيدا مع الحبيب نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10