يوم هادئ يا مولود الدلو، فليس لديك شيء لتفعله في الصباح، أما في الظهيرة فتتراكم لديك بعض الالتزامات العائلية لعدم ايفائها منذ وقت طويل. أما في فترة ما بعد الظهر فاحرص على العلاقة بينك وبين من تحب، لكي لا تفسد بسبب مزاجيتك وكلامك الجارح، وبخاصة مواليد 7 إلى 11 شباط (فبراير).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

