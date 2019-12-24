الدلو

منذ 3 ساعات

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يوم هادئ يا مولود الدلو، فليس لديك شيء لتفعله في الصباح، أما في الظهيرة فتتراكم لديك بعض الالتزامات العائلية لعدم ايفائها منذ وقت طويل. أما في فترة ما بعد الظهر فاحرص على العلاقة بينك وبين من تحب، لكي لا تفسد بسبب مزاجيتك وكلامك الجارح، وبخاصة مواليد 7 إلى 11 شباط (فبراير).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم هادئ يا عزيزي الدلو ولا توجد أي أحداث مهمة، وضغط العمل يقل من حولك، نهار جيد في الصباح وأكثر راحة في الظهيرة، لكن لا تدع أحدا يدمر عليك مزاجك الرائع، وبالأخص بكلام قد تسمعه أظنه لن يعجبك، أما علاقتك مع من تحب، فهي جيدة اليوم، وبها كثير من التقدم فاستغله. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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