الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد قطري يصل القاهرة الثلاثاء لاستئناف المفاوضات بشأن هدنة في غزة

العاصمة المصرية القاهرة - (أرشيفية)
العاصمة المصرية القاهرة - (أرشيفية)
أعلنت الدوحة أنّ وفداً قطرياً سيتوجّه صباح الثلاثاء، إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية-مصرية-أميركية مشتركة من أجل التوصل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان، إنّ "الوفد القطري سيتوجّه صباح الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".
وأضاف أنّ الدوحة تأمل في "التوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".
وأكّد الأنصاري في بيانه أنّ "حماس أرسلت للوسطاء ردّاً على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة وأنّ الردّ يمكن أن يوصف بالإيجابي".
وأتى البيان الرسمي القطري بعيد إعلان حماس أنّ رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".
لكنّ إسرائيل أكّدت بعد إعلان حماس، أنّها ماضية في خطتها لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والتي تتعرض لقصف عنيف بعد أن طلب الجيش من سكان أحيائها الشرقية إخلاءها.
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