يوم هادئ جدا، لكن في فترة الصباح فقط، وحتى الساعة العاشرة، ولكن بعد ذلك وكأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك، والعمل لن يتركك بحالك، لكنك ستكون ناجح وستسير الأمور كما أنت تريد. في فترة المساء تعود الى هدوئك، والحبيب يأخذ النصيب الأكبر من وقتك، وليلة جميلة ولا أحلى، وخاصة لمواليد 1 الى 11 تشرين الثاني (نوفمبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10