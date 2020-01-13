العقرب

منذ ساعة واحدة

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يوم هادئ جدا، لكن في فترة الصباح فقط، وحتى الساعة العاشرة، ولكن بعد ذلك وكأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك، والعمل لن يتركك بحالك، لكنك ستكون ناجح وستسير الأمور كما أنت تريد. في فترة المساء تعود الى هدوئك، والحبيب يأخذ النصيب الأكبر من وقتك، وليلة جميلة ولا أحلى، وخاصة لمواليد 1 الى 11 تشرين الثاني (نوفمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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قوتك وشجاعتك قد تشعرانك بالتعب لكثرة النزالات والمناقشات التي تدخلها في صبيحة هذا اليوم، عليك بالهدوء وعدم التصرف كديكتاتور، أما بالنسبة للعمل فأنت في وضع قوي جدا، وعليك استغلال آخر الفرص في فترة ما بعد الظهر. في المساء تتحول الى شخص عاطفي وحنون، وفرصة للجلوس مع من تحب، لأنك جيد بالتعبير عن عواطفك. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

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