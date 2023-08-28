الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

اشتية: على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

61ae17d84c59b7700a09418f
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم  "الأبرتهايد" الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني".
وأضاف  اشتيه في كلمته بمستهل جلسة حكومته اليوم الاثنين في رام الله، أن النظام العنصري "الأبرتهايد" في إسرائيل ليس ممارسة فقط، بل سنّت إسرائيل العديد من القوانين التي تخدم نظامها العنصري، سواء كان ذلك قانون القومية أو غيره.اضافة اعلان
وأشار إلى أن العالم لم يكن بحاجة إلى سماع تصريح الوزير الإسرائيلي بن غفير حتى يقتنع ويتأكد من الأفكار العنصرية التي تصوغ فكر من يتولى اليوم مقاليد الحكم في دولة الاحتلال وسلوكه.
وقال  إن ما يقوم به بن غفير وجميع أركان الحكومة الإسرائيلية والمليشيات التابعة لها من ممارسات عنصرية تعتنق عقيدة القتل والحرق والمحو والإبادة الجماعية، كافية لأن يتوقف العالم عن التعامل مع هذه الحكومة، ويدين ممارساتها ويُفَعِّل القوانين الدولية الداعية إلى مقاطعتها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تلك الممارسات الإجرامية.
وأضاف أن نظام الأبرتهايد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، يجعل الفلسطيني يستهلك 72 لتر مياه والإسرائيلي يستهلك 430 لترا، وأن هناك حافلات يُمنع على الفلسطيني أن يركبها، وأن هناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن يستأجر فيها شقة سكنية، وأن لليهود حق البناء في أي مكان، في حين يُمنع الفلسطيني من البناء على أرضه، بل يُهدم بيته.
وتابع: إسرائيل تدعي أن بعض اليهود يملكون بعض البيوت في فلسطين قبل عام 1948، وماذا عن آلاف البيوت التي يملكها الفلسطينيون وما زالت موجودة إلى يومنا هذا؟ وماذا عن الأراضي المستولى عليها؟ وماذا عن الكتب والآثار التي سُرقت؟ وماذا عن جدار الفصل العنصري الذي يفصل الفلسطيني عن الفلسطيني الآخر؟ والذي جعل الفلسطيني يعيش في بانتوستانت وبؤر معزولة بعضها عن بعض؟ وماذا عن منع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه لتفقيره وتحويله إلى يد عاملة رخيصة في سوق العمل الإسرائيلي، ودفعه خارج أرضه للاستيلاء عليها لاحقا؟ وماذا عن تفتيت الأراضي الفلسطينية: غزة معزولة ومقسمة، منطقة بيضاء، ومنطقة صفراء، والخليل مقسمة H2 H1، والقدس محاصرة بجدار، وبقية أراضي فلسطين مقسمة؟
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التفتيت يخلق نظاما قانونيا وإداريا واقتصاديا ممزقا، وقال: "فوق كل هذا، مُنع لم شمل العائلات الفلسطينية. هذا قمة الإجرام والعنصرية. على العالم اتخاذ كل ما يلزم لوقف جرائم الأبرتهايد الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. ونحن من جانبنا نضع هذا أمام المنصات والمؤسسات الدولية ونواجه ذلك ميدانيا. وعلى العالم منع شركاته من المشاركة في أي ممارسة استعمارية على أرضنا".
يناقش مجلس الوزراء، تقارير أمنية ومالية، وبرنامج تخضير فلسطين، وتعزيز صمود أهالي قرية الولجة، وتجديد الإنترنت لجميع المدارس الفلسطينية، ونشر اتفاقية منع التعذيب، ومشاريع طاقة ومياه ومدارس، وملفات أخرى.-(وفا)
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى 27 آب 2023

عواصف رعدية ممطرة تضرب مكة المكرمة منذ أيام

السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة 26 آب 2023

64e87c3928742

الاحتلال يعتدي على مصلين خلال توجههم للمسجد الأقصى 25 آب 2023

مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال -(وكالات)

"المنهاج الإسرائيلي" يهدد بإغلاق مدارس القدس 24 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-08-27 at 4.27.44 PM

المواجهة.. جدار الإسمنت بجدار الأشجار

منذ21 ساعة
مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال -(وكالات)

"المنهاج الإسرائيلي" يهدد بإغلاق مدارس القدس

24 آب 2023
جنود من جيش الاحتلال وآلياتهم تغلق أحد مداخل مدينة الخليل بعد مقتل مستوطنة وجرح آخر بعملية فلسطينية-(وكالات)

الاحتلال يغلق مدينة الخليل بعد مقتل مستوطنة وإصابة آخر بعملية فلسطينية

21 آب 2023
فلسطينيون يشيعون أمس جثماني الشهيدين الطفل قصي الولجي والشاب محمد نجوم اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.-(وكالات)

إضراب شامل وتوعد فلسطيني بالرد على جرائم الاحتلال

15 آب 2023
اقرأ أيضا
ليبيا-730x438

رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

منذ2 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات "الأقصى"

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

منذ3 ساعة
313687

فرار وزيرة الخارجية الليبية إلى تركيا رغم قرار رسمي بمنع مغادرتها

منذ4 ساعة
الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى

22 عاما على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى

منذ21 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-27 at 4.27.44 PM

المواجهة.. جدار الإسمنت بجدار الأشجار

منذ21 ساعة
الطفلة اللبنانية نايا حنا

غضب لبناني بعد وفاة الطفلة نايا برصاصة احتفال طائشة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 