الأحد 05 أيار 2024
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الإمارات: نجحنا في إيصال 400 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة

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الإمارات: نجحنا في إيصال 400 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، عن نجاح إيصال 400 طن من المساعدات الغذائية لشعب غزة الشقيق، والمخصصة لشمال القطاع.

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يأتي إيصال وتوزيع المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، والتي ستوفر الطعام لنحو 120 ألف شخص، في إطار التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الإغاثة ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.


وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: إن قيام الإمارات العربية المتحدة بإيصال وتوزيع المساعدات الغذائية بشكل آمن وناجح إلى قطاع غزة، وخاصة في شمال القطاع، يمثل خطوة هامة جدا في إطار توسيع نطاق الجهود الحالية بشأن المساعدات، وتلتزم دولة الإمارات بتضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف المعاناة عن قطاع غزة، كما تواصل دولة الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين بعزيمة أقوى من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.


من جهته قال شون كارول الرئيس والمدير التنفيذي لـ (أنيرا)، إن الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) وجميع من نقدم لهم المساعدة، ممتنون للغاية للدعم الذي تقدمه حكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة، والذي يسمح لنا بتوصيل المساعدات الغذائية، وتلبية الاحتياجات الكبيرة جدا في شمال قطاع غزة.


وفي أعقاب تخصيص 15 مليون دولار أمريكي ضمن صندوق" أمالثيا" لدعم تدفقات المساعدات في غزة، تواصل دولة الإمارات التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية لتوصيل الإمدادات الغذائية والإغاثية العاجلة بشكل فاعل عبر البر والجو والبحر، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية احتياجات شعب غزة الشقيق.


وحتى الآن، قامت دولة الإمارات بتسليم أكثر من 31 ألف طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والتي تم إرسالها عبر 256 رحلة جوية، و46 عملية إسقاط جوي، و1231 شاحنة، وست سفن.

علاوة على ذلك، أطلقت دولة الإمارات عدداً من مشاريع الإغاثة المستدامة الأخرى لتوفير الغذاء والمياه لسكان غزة. وتشمل هذه الجهود إنشاء خمسة مخابز آلية لتلبية احتياجات 72 ألف شخص، وتوفير الطحين لثمانية مخابز قائمة لتلبية احتياجات 17140 شخصًا.

 

كما تشمل إنشاء ست محطات لتحلية المياه (تعمل بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 مليون جالون من المياه) يستفيد منها ما يصل إلى 600 ألف شخص يوميا.

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