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الأربعاء 20 آذار 2024
2:32 م
الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ مساء أمس.
وأضاف نادي الأسير في بيان، أن من بين المعتقلين سيدة وطفلا وأسرى محررين.
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الاحتلال
الضفة
اعتقالات
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