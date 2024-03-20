الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ مساء أمس.

وأضاف نادي الأسير في بيان، أن من بين المعتقلين سيدة وطفلا وأسرى محررين.اضافة اعلان
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