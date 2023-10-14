السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونطالب برفع الحصار عن غزة

علم السعودية
علم السعودية
أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.

ونقلا عن صحيفة "عُكاظ"، أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن بلادها جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، لا سيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.اضافة اعلان

وقالت الوزارة إن المملكة طالبت برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وكان مصدران مطلعان قالا إن الرياض سترجئ الخطط المدعومة من أميركا لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، ما يشير إلى مسارعتها لإعادة التفكير في أولويات سياستها الخارجية في ظل تصاعد الحرب بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وبحسب قناة "الحرة"، قال المصدران في تصريحات صحفية، إنه سيكون ثمة إرجاء للمحادثات المدعومة من الولايات المتحدة حول التطبيع مع "إسرائيل"، وهي خطوة رئيسية للمملكة لتأمين ما تعده الثمرة الحقيقية المرجوة من اتفاق للدفاع مع الولايات المتحدة في المقابل. 
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