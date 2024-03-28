الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا

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من مسيرة تضامنية مع المقاومة الفلسطينية في الكويت

أعلنت الكويت الخميس، أنها قدمت مليوني دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كمساهمة سنوية منها للوكالة الأممية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

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وأوردت الوكالة أن "سفير دولة الكويت في الأردن حمد المري، سلم اليوم الخميس، مساهمة دولة الكويت السنوية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة مليوني دولار".


وأكد المري عقب لقائه مع مديرة دائرة العالقات الخارجية في "أونروا" تمارا الرفاعي "حرص القيادة الكويتية وموقفها المبدئي والدائم لدعم القضية الفلسطينية ودعم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين" بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.


وقال المري، إن "تقديم المساهمة السنوية يأتي انطلاقا من واقع مسؤولية دولة الكويت بالتزاماتها الدولية تجاه الأشقاء في فلسطين وثقتها الكاملة بما تقدمه وكالة أونروا تجاه خدمة اللاجئين الفلسطينيين".


وأكد "ثقة الكويت التامة ووقوفها مع الوكالة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها وما تواجهه من تحديات مما ينعكس سلبا على مستوى خدماتها التي تقدمها للركن الأساسي في القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين".


وذكرت أونروا الثلاثاء، أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية أيار بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيل بمشاركة بعض موظفي أونروا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول.


مري ذكر أن "أونروا تؤدي دورا حيويا في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات عملها الخمسة من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية".


وعدد اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها نحو 5.6 مليون، فيما تقدم "أونروا" خدماتها في 5 مناطق وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

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