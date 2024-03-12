الثلاثاء 12 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد التفاوض الإسرائيلي: «حماس» مهتمة بالتوصل لاتفاق في رمضان

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غزة المدمرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، عن وفد التفاوض الذي مثل إسرائيل في مفاوضات ترمي لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» الفلسطينية بأن الحركة مهتمة بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى في رمضان، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

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لكن الهيئة نقلت عن الوفد أيضا القول إن «حماس» تسعى إلى إشعال الأوضاع داخل إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية خلال رمضان.


وقالت هيئة البث أيضا إن القيادة السياسية في إسرائيل لا تزال ترفض توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي المفاوض.


وذكرت أيضا أن سجالا حادا دار بين وزير مجلس الحرب غادي آيزنكوت ومن يعارضون توسيع صلاحيات الفريق المفاوض، ونقلت عن مسؤولين في مجلس الوزراء القول إن الموقف اقترب من نقطة الغليان بين أعضاء المجلس بشأن صفقة المحتجزين.

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، أول من أمس، إن إسرائيل مسؤولة عن تعثر محادثات وقف إطلاق النار ورفض مطلب الحركة إنهاء الحرب على غزة لكنه قال إن «حماس» لا تزال تسعى إلى حل عن طريق التفاوض.

 

ولفت هنية إلى أن إسرائيل لم تتعهد بعد بإنهاء هجومها العسكري وسحب قواتها والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في أنحاء قطاع غزة.

 

وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون عشية شهر رمضان المبارك: «لا نريد أن نعطي اتفاقا لا ينهي الحرب ولا يعيد إخوتنا». وتابع: «أقول لكم بكل وضوح وبكل مسؤولية وتجرد إن العدو حتى الآن يتهرب من إعطاء ضمانات والتزامات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار أي وقف الحرب العدوانية على قطاع (غزة)».


وأضاف هنية إن الحركة عازمة على الدفاع عن الفلسطينيين لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل عن طريق التفاوض. وقال هنية «اليوم إذا تسلمنا من الأخوة الوسطاء موقفا واضحا من الاحتلال فإننا جاهزون أن نصل إلى استكمال حلقات الاتفاق وأن نبدي مرونة فيما يتعلق بموضوع التبادل والأسرى».-(وكالات)

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