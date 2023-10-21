السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بايدن: هجوم "حماس" استهدف وقف اتفاق تاريخي لإسرائيل مع السعودية

MuhammadBinSalmanBidenNetanyahuPN133cover_0
علاقات التطبيع بين السعودية والاحتلال الاسرائيلي
صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن، أن جزءًا من أهداف هجوم "حماس" على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كان لإحباط جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية.اضافة اعلان

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي، خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، مساء أمس الجمعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "أحد أسباب تحرك "حماس" تجاه إسرائيل، هو أنهم كانوا يعلمون أنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين".

وتابع بايدن، قائلا: "خمنوا لماذا؟ لقد أراد السعوديون الاعتراف بإسرائيل، وكانوا على وشك أن يتمكنوا من القيام بذلك رسميا".

وكانت السعودية، قد باركت لجارتيها الإمارات والبحرين بإقامة علاقات مع إسرائيل، في عام 2020، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لكن الرياض لم تحذو حذوهما، وقالت إنه "ينبغي إقامة الدولة الفلسطينية أولا".

وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".

وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيًا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".

وفي المقابل، أعلن البيت الأبيض، أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، تواصل التقدم".

وجاء ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن "السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل"، لكنه شدد على "أهمية القضية الفلسطينية".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
382719

الحرب الإسرائيلية على غزة... خطة للاحتلال من 3 مراحل لـ«ما بعد حماس»

منذ 53 دقيقة
نس

أول دولة عربية تتحرك دوليا بشأن "المجازر الإسرائيلية" في قطاع غزة

19 تشرين الأول 2023
علم السعودية

السعودية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونطالب برفع الحصار عن غزة

14 تشرين الأول 2023
144505-إسرائيل-تنوي-شن-حرب-لا-نهاية-لها-مع-حزب-الله

مع تبادل القصف في جنوب لبنان.. ما إمكانية امتداد المعارك مع إسرائيل إلى جبهات أخرى؟

14 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - (أ{شيفية)

عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

منذ 33 دقيقة
استطاع التميمي الوصول إلى مستوطنة “معاليه أدوميم” ليشتبك مع حراسها فيلقى ربه شهيدا

عام على استشهاد عدي التميمي.. الشاب الذي روّع جيش الاحتلال

منذ1 ساعة
382719

الحرب الإسرائيلية على غزة... خطة للاحتلال من 3 مراحل لـ«ما بعد حماس»

منذ1 ساعة
pic_event_bidenandpm181023

نصيحة من بايدن لإسرائيل: لا تفتحوا جبهة حرب في هذا الاتجاه

منذ1 ساعة
ارتقاء أكثر من 4000 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال

ارتقاء أكثر من 4000 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال

منذ2 ساعة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

محمود عباس يدين "إرهاب حماس"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ16 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ16 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 