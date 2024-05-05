تصريح جديد لإسماعيل هنية حول التوصل لاتفاق شامل

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وأضاف هنية أن الحركة أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء وفصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة، وحملته مواقفها الإيجابية والمرنة مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية لدى الحركة هي وقف العدوان على الفلسطينيين، وهو موقف جوهري ومنطقي، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارا.وتابع أن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة لديها كم هائل من المشاكل السياسية والجرائم التي ارتكبت في غز. ورئيسها يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة. (وكالات)