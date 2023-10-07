السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سلاح جنود الاحتلال بأيدي نساء غزة (فيديو)

تظاهرة نسائية في غزة ضمن "مسيرة العودة الكبرى"- أرشيفية
تظاهرة نسائية في غزة ضمن "مسيرة العودة الكبرى"- أرشيفية
تداول نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيطرة عناصر من الفصائل الفلسطينية ومواطنين على مركبات إسرائيلية.اضافة اعلان

كما أظهر فيديو آخر نساء غزيات وهن يحملن أسلحة جنود الاحتلال بعد إدخالها إلى القطاع من قبل مجموعات المقاومة التي اقتحمت عدة مواقع للاحتلال على محيط غزة، بد أن عادت بدبابات وأسلحة وذخائر.



يذكر أن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، كان أعلن "بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وأضاف في كلمة مسجلة: "خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأوضح أن هذه العملية تأتي في" ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكره للقوانين الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، ونحث الجمهور في جنوب ووسط البلاد على البقاء بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لأوامر القيادة الداخلية".

وأضاف: "بدأت منظمة حماس عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الاراضي الإسرائيلية".

وتابع: "منظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا".

وأشار إلى أن "الجمهور مطالب بالانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة وسكان غلاف غزة مطالبون بالبقاء داخل المنازل".

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