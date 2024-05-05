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الأحد 05 أيار 2024
1:21 م
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
جثامين شهداء في غزة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 29 شهيدا و110 مصابين في 24 ساعة.
وبحسب الوزارة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,683 شهيدا و78,018 مصابا منذ 7 أكتوبر.
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غزة
صحة غزة
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