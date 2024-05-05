الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 29 شهيدا و110 مصابين في 24 ساعة.

وبحسب الوزارة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34,683 شهيدا و78,018 مصابا منذ 7 أكتوبر.اضافة اعلان
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