الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 34 شهيدا و68 مصابا خلال 24 ساعة.

وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و488 والمصابين إلى 77 ألفا و643 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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