الإثنين 29 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الإثنين 29 نيسان 2024
1:24 م
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع
جثامين شهداء في غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع راح ضحيتها 34 شهيدا و68 مصابا خلال 24 ساعة.
وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و488 والمصابين إلى 77 ألفا و643 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
اضافة اعلان
الصحة
غزة
صحة غزة
Copy
ذات صلة
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة
28 نيسان 2024
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع
21 نيسان 2024
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع
11 نيسان 2024
حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا
02 نيسان 2024
اقرأ أيضا
لنقل جزء من وجودها العسكري في الخليج.. واشنطن تبني قاعدة عسكرية في "إسرائيل "
منذ 32 دقيقة
200 مستوطن متطرف يقتحمون باحات الأقصى
منذ1 ساعة
"خدمة النازحين".. عمل شاق تواجه تحدياته فتاة غزية
منذ5 ساعة
وفد من حماس إلى القاهرة وترقب لنتائج المحادثات بشأن صفقة التبادل
منذ5 ساعة
المطبخ المركزي العالمي يستأنف عملياته في غزة
منذ20 ساعة
الإمارات ترسل مئات الأطنان من المساعدات الغذائية إلى غزة
منذ22 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
سلطة وادي الأردن تزيل اعتداءات على آبار المخيبة
آخر الأخبار
|
منذأقل من دقيقة
ريم حنا تحسم جدل إنتاج "الفصول الأربعة" بجزئه الثالث
فنون
|
منذ 8 دقيقة
نظرا للإقبال الشديد.. قرار بزيادة ساعات تشغيل تلفريك عجلون
عجلون
|
منذ 11 دقيقة
الصفدي: نتنياهو هُزمَ في غزة
آخر الأخبار
|
منذ 12 دقيقة
اعتراف رسمي بأخطاء تحكيمية في مباريات ريال مدريد وبرشلونة
كرة القدم
|
منذ 19 دقيقة
مستخدمو "آيفون" يشتكون من مشاكل في "Apple ID"
منوعات
|
منذ 22 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل
الاقتصاد المحلي
|
30 أيلول 2023
انطانيوس عيسى يعقوب سكس
وفيات
|
10 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
صمود لأكثر من 200 يوم
خولة كامل الكردي
|
اليوم
وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟
ماهر أبو طير
|
اليوم
انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن
نضال منصور
|
اليوم
هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟
أحمد عوض
|
اليوم
موعد واختبار قريب!
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
بين شفيق وسعيد
مالك العثامنة
|
اليوم
الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر
جهاد المنسي
|
اليوم
ترجمات
احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا
ترجمات
|
منذ16 ساعة
"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب
ترجمات
|
منذ16 ساعة
أميركا في انحدار
ترجمات
|
27 نيسان 2024
القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها
ترجمات
|
27 نيسان 2024
لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟
ترجمات
|
26 نيسان 2024
الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية
ترجمات
|
24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
إنفلونزا الطيور !
حساسية!
27 نيسان 2024
يوم الرحلة
26 نيسان 2024
ضيوف الصيف
24 نيسان 2024
أطفال غزة
23 نيسان 2024
المشاة في الأردن
22 نيسان 2024