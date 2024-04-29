صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة على القطاع

اضافة اعلان

وبحسب الوزارة، ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و488 والمصابين إلى 77 ألفا و643 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.