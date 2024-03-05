قيادي في حماس يؤكد انهيار محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

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وقال القيادي الكبير في حماس باسم نعيم لوكالة "رويترز"، إن الحركة قدمت مقترحها بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة.وأضاف نعيم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو لا يريد اتفاقا، والكرة في ملعب الأمريكان" للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق.ويمتنع الاحتلال عن التعليق علنا على محادثات القاهرة.ونقلت "رويترز" في وقت سابق عن مصدر قوله إن الاحتلال قاطع المحادثات؛ لأن حماس رفضت طلبه بتقديم قائمة بأسماء جميع الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة.وأوضح نعيم أن هذا يستحيل دون وقف إطلاق النار أولا بالنظر إلى أن الأسرى موزعون في أنحاء منطقة الحرب ومحتجزون لدى فصائل مختلفة.