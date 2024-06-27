 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.

 

 وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

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الى ذلك، فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة التي حولتها إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات "الأقصى".

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