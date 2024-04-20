السبت 20 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر تستقبل 37 جريحا ومريضا من غزة

سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفح
سيارات إسعاف تحمل جرحى من غزة تصل إلى معبر رفح - (أرشيفية)
استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء 37 جريحا ومريضا و97 مرافقا فلسطينيا من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مصدر طبي مسؤول في شمال سيناء إنه تم استقبال 26 جريحا ومريضا و11 شخصا من مرضى الأورام من مستشفيات "الأقصى والأوروبي والنجار والصداقة التركي"، للعلاج في مستشفيات "العريش العام والشيخ زويد والحياة ببور فؤاد والأورام بكفر الشيخ وجامعة أسيوط والتأمين الصحي بفوه و15 مايو بالقاهرة والسفينة الإماراتية"، بجانب 97 مرافقا لهم.اضافة اعلان

وأضاف المصدر، أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين كسور وجروح وحروق وبتر في الأطراف وإصابات بالعين وأمراض القلب والعيوب الخلقية والربو والشلل وتصلب المفاصل والتشنجات والأورام السرطانية.

وأشار المصدر إلى استقبال 387 فلسطينيا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال 35 شخصا من أصحاب الجوازات الأجنبية، و80 شخصا من أصحاب الجوازات المصرية.

ولفت المصدر إلى أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصري من العالقين بالقطاع. (RT)
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