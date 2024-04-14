الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر تطالب بممارسة ضبط النفس لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر

مصر
مصر

طالبت مصر جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.


واعتبرت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الليلة الماضية، أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حاليًا، ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر مرارًا، من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس فى المنطقة.

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وأكدت أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

 


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