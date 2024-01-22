الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يخبزون "أعلاف الحيوانات" .. شهادات مروعة لغزيين يحاربون المجاعة في الشمال

المجاعة تتفشى في شمال غزة
المجاعة تتفشى في شمال غزة

تفاقمت أزمة الجوع في مدينة غزة، ومناطق شمال القطاع، بعد أن أصبح مئات آلاف الغزيين ممن رفضوا أن ينزحوا من منازلهم، غير قادرين على الحصول على الطعام، حيث نفذت غالبية مخزونات الطعام من منازلهم وما تبقى من محال تجارية.

اضافة اعلان

 

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت وكالة شهاب: - إن قوات الجيش "الإسرائيلي" لم تكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال وادي غزة، بل قتلت العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد السكان المدنيين في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي. 

 




 

وروى شهود عيان من سكان مدينة غزة وشمال القطاع عبر صفحاتهم الخاصة "فيسبوك" و"تويتر" إفادات مروعة حول أوضاعهم الإنسانية، التي باتوا يعيشونها في ظل استمرار القصف وحرب الجوع التي أنهكتهم، وتحولت لكابوس يخيم على حياتهم.

 

هاشم أبو عساكر نشر صورة تظهر "مناجاة" فتاة غزية تشكو فيها من إنعدام المواد الغذائية وانتشار الأوبئة فجاء بمطلع الرسالة: إحنا بلشنا نموت من الجوع! 

 


 

 

أما الصحفي الفلسطيني حسام شبات فغرد عبر "تويتر": ننام الليلة في جباليا جوعى دون طعام ولا ينام الأهل في رفح من البرد في الخيام والقذائف تدك خانيونس بشكل عشوائي يا غزتنا.. يا وحدنا.. يا عجزكم.. يا عاركم!

 

وكتب يوسف فارس عبر حسابه" فيسبوك": العالم رح تموت جوع يا عالم كافر.

 


 

 

تحمل المسؤولية

وفي ذات السياق، حذر خبراء من خطر الإبادة الجماعية مرات عدة، مذكرين جميع الحكومات بأن عليها واجب منع الإبادة. وأكدوا أن الاحتلال لا يقتل الفلسطينيين المدنيين فقط من خلال قصفه العشوائي الذي يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، ولكنه أيضا يفرض بشكل متعمد معدلات مرتفعة من المرض وسوء التغذية لفترات طويلة، بالإضافة إلى خلق حالات جفاف ومجاعة من خلال تدمير البنية التحتية المدنية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_dc67b434a15569001a233cf1b44b460a

"بقايا" أسواق غزة تشكو قلة الزبائن والسلع

منذ2 ساعة
الحوثي: على السفن رفع لافتة "لا علاقة لنا باسرائيل" لعبور البحر الأحمر بأمان

الحوثي: على السفن رفع لافتة "لا علاقة لنا باسرائيل" لعبور البحر الأحمر بأمان

منذ4 ساعة
thumbs_b_c_b9ccfe22115d1a9a2f43fb2c3735f1c3

بين الركام.. عائلة غزية تلملم شتاتها ببيت من “صفيح” مقصوف

منذ5 ساعة
1ipj-18-730x438

لوفيغارو: انقسام حكومة الحرب الإسرائيلية حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها في غزة

منذ5 ساعة
الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا مع طواقمنا في خان يونس

منذ5 ساعة
القصف الاحتلال

شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على خانيونس

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يتحدثون بصراحة عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

حقا إنها قضية الشرفاء

جهاد المنسي |اليوم

مفترق الطرقات

يعقوب ناصر الدين |اليوم

المشهد القادم.. السعودية.. حماس ونتنياهو

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات | منذ17 ساعة
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 