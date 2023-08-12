الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي
سلامة الدرعاوي
أجرت غرفة تجارة عمان دراسة توصي بإصدار نظام يحدد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في عمان، هذه الفكرة مُطبقة بالفعل في العديد من دول العالم، حيث تغلق الكثير من هذه المحال بعد الساعة الثامنة، ولا يبقى سوى عدد قليل منها يعمل وفق نظام المناوبات فقط.اضافة اعلان
طبعا، قد تواجه الفكرة تأييدا ومعارضة من فئات عديدة، لكن الموضوع قابل للنقاش المنطقي الذي يهدف، في النهاية، لخدمة الصالح العام، من يؤيد فكرة تحديد دوام المحال التجارية في عمان يرى أن لهذا القرار العديد من الإيجابيات؛ أهمها إحداث استقرار في القطاع التجاري وتنظيم الأعمال اليومية، وبفضل هذا التنظيم، سيعرف المتسوقون متى يمكنهم زيارة المحلات والتسوق، مما يساعد على تحسين إدارة الوقت، فبإمكانهم معرفة الأوقات الأكثر ازدحاما وتنظيم جداولهم وفقا لذلك.
تحديد أوقات الدوام للمحلات يسهم في إشاعة ثقافة التسوق الواعية، ويدعم الحياة الاجتماعية، بحيث يتيح للعائلات والأصدقاء التجمع والتسوق والتنزه معا خلال فترات محددة، ويساهم أيضا في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
ومع ذلك، يرى بعض معارضي هذا التوجه إنه قد يقيد فرص التسوق بسبب الوقت المحدد، ويحد من الفرص التجارية للأشخاص الذين يفضلون التسوق خلال الأوقات المسائية أو الليلية. 
كما يعتقد البعض أن هذا قد يؤثر سلبا على التجارة الإلكترونية، حيث يميل البعض إلى الشراء عبر الإنترنت إذا كانت هناك قيود على أوقات الدوام، في حين أن هناك مخاوف من حدوث ازدحامات وطوابير خلال فترات الدوام المحددة.
لكن هناك من يرى التأثير السلبي للتوجه بتحديد الدوام للمحلات من ناحية العمالة بحيث يؤدي إلى زيادة الضغط على العمالة التجارية، وقد يتعين على الموظفين توفير خدمة في مدة زمنية محدودة، مما قد يؤدي إلى توترهم وإضافة ضغوط عمل إضافية.
لكن في المقابل، فإن تطبيق قرار تحديد الدوام للمحلات قد يواجه تحديات عديدة تشمل التشريعات والقوانين، حيث قد تكون هناك قيود على ساعات العمل الليلية أو قيودا على أيام العطلات أو متطلبات للإقفال المبكر، إضافة إلى الاعتبارات الثقافية والاجتماعية: قد تواجه تحديات ثقافية واجتماعية متعلقة بتحديد ساعات عمل المحلات التجارية، واحتياجات وتفضيلات التجار الذين قد يكونون غير قادرين على تلبية بعض المتطلبات.
إضافة لذلك قد تكون هناك تحديات في تحديد ساعات العمل؛ بسبب التغيرات في النشاط التجاري.
لتحديد إجراءات ساعات دوام المحلات التجارية في عمان وضمان نجاح العملية، قد يحتاج الأمر إلى دراسة السوق والاتصال مع أصحاب المصلحة المحليين، مع دراسة وتحليل البيانات، والتواصل مع التجار المحليين، مع ضرورة دراسة الاعتبارات القانونية والتشريعية بشكل واف وبعناية شديدة، مسبوقة بحملة جيدة من التوعية والإعلان والإرشاد للجميع.
الفكرة مهمة جدا للصالح العام في حال التوصل لتفاهمات مشتركة بين كافة الأطراف وأخذ مصالح الجميع في عين الاعتبار، فالتنظيم لصالح الجميع، وليس لجهة محددة.

العلاقات السعودية الإسرائيلية 11 آب 2023

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..! 09 آب 2023

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم 09 آب 2023

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟ 09 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
placeholder علاء الدين أبو زينة

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

منذ2 ساعة
placeholder د.نهلا عبدالقادر المومني

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

منذ2 ساعة
placeholder المهندس حمزة العلياني

نمو اقتصادي أكثر مرونة واستدامة

منذ2 ساعة
placeholder نضال المجالي

"ثقة ونص"

منذ2 ساعة
placeholder ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

منذ2 ساعة
placeholder مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ2 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 