أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وحالة من عدم الإستقرار الجمعة والسبت

يتوقع اليوم الخميس، أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية، يتوقع ان تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



كما وتبقى المملكة يوم السبت ضمن حالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي، والأجواء دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف فرص الهطول المطري بشكل عام وتتناقص كميات الغيوم.



وتكون الأجواء يوم الأحد، دافئة في أغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13 وفي مرتفعات الشراة 26 - 12, وفي مناطق البادية 31 - 15 وفي مناطق السهول 29 - 16, وفي الأغوار الشمالية 32 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 20، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 35 - 19 درجة مئوية.- (بترا)