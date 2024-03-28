الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم وحالة من عدم الإستقرار الجمعة والسبت

مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

يتوقع اليوم الخميس، أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً؛ وتكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق، وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل بإذن الله تعالى زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية، يتوقع ان تمتد في ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


كما وتبقى المملكة يوم السبت ضمن حالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي، والأجواء دافئة في أغلب المناطق، واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الظهيرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد أحياناً في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، ومع ساعات الليل المتأخرة تضعف فرص الهطول المطري بشكل عام وتتناقص كميات الغيوم.


وتكون الأجواء يوم الأحد، دافئة في أغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 16 درجات مئوية، وفي غرب عمان 27 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13 وفي مرتفعات الشراة 26 - 12, وفي مناطق البادية 31 - 15 وفي مناطق السهول 29 - 16, وفي الأغوار الشمالية 32 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 34 - 20، وفي البحر الميت 33 - 19، وفي خليج العقبة 35 - 19 درجة مئوية.- (بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الربيع في الأردن - (أرشيفية للغد)

أجواء ربيعية دافئة اليوم وغدًا وحالة من عدم الاستقرار الجمعة

27 آذار 2024
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

أجواء باردة وهطول مطري اليوم وسط تحذيرات من تشكل السيول

19 آذار 2024
طقس مشمس في عمّان - (أرشيفية)

أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق اليوم وباردة غدًا

14 آذار 2024
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

أجواء مشمسة ودافئة في اغلب المناطق اليوم ولطيفة غدًا

13 آذار 2024
اقرأ أيضا
Enha4LfXUAET6-2.jpg_large

الملك من القسطل: الأردن تجاوز مراحل صعبة بهمة شعبه

منذ14 ساعة
Ft32--oWwAIiIyg

الفلكية الأردنية: رؤية هلال شوّال "ممكنة" في 9 نيسان

منذ16 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-27 at 5.57.57 PM

العياصرة: مراكز القوى تُقرر عن النواب.. والبرلمان ضعيف تشريعيا ورقابيا

منذ16 ساعة
1711550738001

الزراعة توقع اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

منذ16 ساعة
1711548726733

الملكة تستمع من المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل لشرح حول أوضاع الأطفال في غزة

منذ17 ساعة
1a4a9279-0e33-434b-bcf3-a5569e89a428

الصفدي يستقبل المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

منذ19 ساعة
افكار و مواقف

الأمراض المنقولة جنسيا.. هل من تقصير بالتوعية؟

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هدف لابد من إحرازه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تأثير الصادرات على النمو الاقتصادي

رعد التل |اليوم

من يجرؤ؟

خالد خطاطبة |اليوم

المخيم.. اللاجئ والأونروا

سميح المعايطة |اليوم

تلك الخطايا المغلفة بوهم التقديس

مالك العثامنة |اليوم

غزو رفح ورفع الحصانة عن الكيان

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات | منذ11 ساعة
1711532615574426400

إيلان بابيه: إنه الظلام قبل الفجر، الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي يبلغ نهايته‏

ترجمات | منذ11 ساعة
"‏معركة مع العماليق"، لوحة للفنان يوليوس شنور فون كارولسفيلد، 1860‏ - (أرشيفية)

مواجهة العماليق: قراءة التوصية التوراتية بالإبادة الجماعية وسط إبادة جماعية‏

ترجمات |26 آذار 2024
حسين مؤنس، رئيس "حركة حقوق"، الجناح المدني لـ"كتائب حزب الله" العراقية في مؤتمر صحفي - (أرشيفية)

"حركة حقوق" العراقية: لمحة عامة

ترجمات |26 آذار 2024
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات |25 آذار 2024
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات |25 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بوفيه رمضاني

التبذير 26 آذار 2024

التبذير

عقول الناس في رمضان 25 آذار 2024

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت
 
 