الأربعاء 28 شباط 2024
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الأمانة تعطل موظفيها الأحد المقبل بمناسبة يوم المدينة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
قرر أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، تعطيل موظفي الأمانة يوم الأحد المقبل، بمناسبة يوم المدينة.

وكانت الأمانة اعتمدت الثاني من آذار من كل عام موعدا للاحتفال بيوم المدينة تكريما للجهود والإنجازات التي يقوم بها موظفوها.اضافة اعلان

واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وبالتنسيق مع نواب القطاعات حسب اختصاصه.
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