الأمانة تعطل موظفيها الأحد المقبل بمناسبة يوم المدينة

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وكانت الأمانة اعتمدت الثاني من آذار من كل عام موعدا للاحتفال بيوم المدينة تكريما للجهود والإنجازات التي يقوم بها موظفوها.واستثنى القرار كل من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وبالتنسيق مع نواب القطاعات حسب اختصاصه.