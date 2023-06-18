الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الإدارة المحلية تطالب البلديات التقيد بشروط أماكن بيع الأضاحي

أماكن بيع الأضاحي
أماكن بيع الأضاحي
طلبت وزارة الإدارة المحلية من البلديات تخصيص أماكن بيع الأضاحي، والتقيد التام والالتزام بالشروط التالية عند تخصيص أماكن بيع الأضاحي ضمن حدود البلديات على النحو التالي:اضافة اعلان
1- ان تكون بعيدة عن المناطق السكنية والشوارع الرئيسية.
2- ان تكون بعيدة عن الأماكن المهمّة والحساسة كالمساجد والمستشفيات وغيرها.
3- توفير مدخل منفصل ومخرج منفصل.
4- توفير خزانات أرضية لتجميع دماء الذبائح فيها ليتم نقلها بسهولة.
5- أن يكون مكان تجهيز اللحوم بعيدا عن الحظائر منعا للتلوث.
6- إلزام القصابين باستعمال الماء والصابون والمعقمات .
7- إلزام القصابين بتعقيم المعدات والأدوات المستخدمة باستمرار.
8- تأمين عمال وطن بشكل كافٍ.
9- نقل النفايات الصلبة والسائلة بشكل مستمر إلى مكبات النفايات المخصصة والحرص على عدم تجميعها لفترات طويلة.
10- الالتزام برش المواقع بالمبيدات الحشرية بشكل يومي ومستمر بعد الانتهاء من العمل وبما لا يؤثر على اللحوم.
11- الالتزام بنظافة المكان التزاما تاما.
12- رش المواقع بالماء الرذاذي للحد من تطاير الأتربة والغبار.
13- توفير أطباء بيطريين بعدد كافٍ في كل موقع لمعاينة المواشي واللحوم وإجازتها للاستهلاك البشري.
14- أن يكون دوام الأطباء البيطريين في يوم عرفة وطيلة أيام عيد الاضحى المبارك داخل مواقع الأضاحي بشكل كامل لتسهيل عملية الفحص قبل وبعد الذبح.
15- توفير مراقبي صحة بعدد كاف للإشراف على هذه المواقع.
16- ان تكون مساحات الحظائر مناسبة لأعداد المواشي وأن يتم توفير أساسيات الرفق
بالحيوان مثل الماء والطعام والظل.
17- أن تكون مواقع الحظائر سهلة التنظيف بالآليات بعد انتهاء الموسم.
           وشددت وزارة الإدارة المحلية على وجوب تنفيذ هذه الشروط حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة وخاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، مع وضرورة تزويد الوزارة بالمواقع التي تم تحديدها من قِبل البلديات لإقامة هذه الحظائر.
مصدر الخبر: المستشار الإعلامي محمد الملكاوي / وزارة الإدارة المحلية 0795755033
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