الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحبس 20 عاما لقاتل زوجة أبيه قبيل موعد الإفطار في رمضان

الحبس 20 عاما لشخص قتل آخر بسبب "تجاوز سيارة" في جبل التاج
رجل يحمل سكينا- (تعبيرية)

موفق كمال
قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس قاتل زوجة أبيه بالأشغال الشاقة المؤقتة 20 عاما، بعد إدانته بتهمة القتل القصد، وأيدتها بذلك محكمة التمييز.

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وشهدت إحدى قرى مدينة إربد العام الماضي وخلال شهر رمضان، مقتل سيدة على يد ابن زوجها طعنا بالسكين قبيل موعد الافطار في شهر رمضان عام 2023، حيث وقعت أحداث الجريمة الدراماتيكية بينما كانت المغدورة تعد طعام الإفطار لزوجها وابنه (المتهم).


ووفق قرار محكمة التمييز، فإن المتهم كان يواجه خلافات بينه وبين والده الذي هدده بالحرمان من الميراث والطرد من المنزل في حال لم يقلع المتهم عن التدخين، وكان قد بصق في وجهه، معتقدا المتهم ان هذا الخلاف نتاج تحريض المغدورة (زوجة أبيه) التي يقيم معها في المنزل.


ويوم وقوع الجريمة؛ استيقظ المتهم من نومه بعد الظهر، ثم توجه إلى المطبخ؛ حيث شاهد زوجة أبيه تقوم بإعداد طعاك الافطار، وبدأ النقاش بينهما عن علاقته بوالده الذي كان في سبات عميق حينها، وما هي إلا لحظات حتى اشتد غضب المتهم، وأستل سكينا من المطبخ، وهاجم زوجة أبيه بـ 6 طعنات في أماكن قاتلة من جسدها إلى أن أرداها قتيلة مضرجة بدمائها.


ووفق قرار الحكم، فإن المتهم قام بسحب جثة المغدورة وإلقائها داخل بئر ماء، وقام بتنظيف مسرح الجريمة، ومن ثم توجه إلى منزل شقيقته القريب من منزله وكان في حالة مريبة.


وبعد لحظات من دخوله منزل شقيقته طلب من زوج شقيقته إبلاغ الشرطة بأنه قام بقتل زوجة أبيه.


ولدى حضور الشرطة إلى مسرح الجريمة والقبض على المتهم، وتم الوصول إلى البئر وانتشال الجثة وتحويل المتهم إلى مدعي عام الجنايات الكبرى.

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