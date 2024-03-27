الصفدي يستقبل المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا، في اجتماع ركز على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

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وشدد الصفدي على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع، وعلى ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الضفة الغربية.



وثمن الصفدي موقف اليابان الداعم والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتصويتها لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن، أول من أمس، والذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.



من جانبه، ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.