الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية–المغطس (فيديو)

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الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية–المغطس (فيديو)
تحيي الكنائس الكاثوليكية في الأردن الجمعة، يوم الحج السنوي المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح (المغطس).
ويقام قداس احتفالي يقتصر على الصلوات فقط تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ 7 اكتوبر تشرين الأول 2023.اضافة اعلان

الناطق الرسمي للحج إلى المغطس الأب رفعت بدر، قال لـ"الغد" إن احتفالات المعمودية تأتي امتدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وستقتصر على الشعائر الدينية، ولن تترافق مع معزوفات الكشافة تضامنا مع غزة.
وقال إن الاحتفال سيتميّز بالصلاة بدون مظاهر احتفالية.
وحول خصوصية هذه الأيام، قال الأب بدر، بأن الاحتفال سيترأسه البطريرك الكاردينال بييرباتيستا، بمشاركة عدد من الأساقفة الكاثوليك، ومن بينهم المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن، والمطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك، ورؤساء وممثلو الكنائس الكاثوليكيّة في الأردن، من موارنة وسريان وكلدان وأرمن، بالإضافة إلى السفير البابوي لدى الأردن المطران جيوفاني دال توسو، وعدد كبير من الكهنة الكاثوليك من مختلف الكنائس، وسيقوم على خدمة القداس طلاب المعهد الإكليريكي –معهد الكهنوت– في بيت جالا بفلسطين.

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