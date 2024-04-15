النائب حداد يفتتح دورة تدريب مدربين في مجال البيئة والتغير المناخي لمعلمي المدارس (مصور )

اكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية سابقا النائب عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهية لجمعية البيئة النائب الدكتور فريد حداد على اهمية نشر الوعي البيئي في المجتمع المحلي بالعديد من المواضيع و القضايا التي تعنى بالبيئة .

اضافة اعلان



واضاف خلال رعايته اليوم افتتاح دورة تدريب مدربين في مجال البيئة والتغير المناخي لمعلمي المدارس والتي عقدت في قاعة مركز التدريب وبناء القدرات التابع للجمعية بتنفيذ من الجمعية وبتمويل من السفارة الفرنسية ان التغير المناخي يعتبر أحد أبرز تحديات العصر لما له من آثار سلبية على مختلف القطاعات التنموية واكثرها ندرة المياه والجفاف كما يؤثر على المجتمعات البشرية كما يحدث بالمجمل بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الذي بات يحبس المزيد من الحرارة.



وبين مزايا الادارة البيئية وعيوبها وابرز آثار التغير المناخي إن لم يتم التعامل معه بصورة مدروسة سيؤدي الى التراجع في تمكين المرأة الاقتصادي حيث تُعد المرأة من الفئات الهشة والمهمشة عالميا وهي الأكثر تضرراً من الأزمات العالمية الاقتصادية والكوارث الطبيعية والأوبئة والجوائح أي أن المرأة ستكون الاشد تأثرا من الكوارث الناتجة عن التغير المناخي.



واشاد بالدور الكبير و الرائد الذي تقوم به جمعية البيئة الاردنية واهتمامها بالتوعية البيئية بمختلف المجالات في المدارس والمؤسسات التعليمية لمعرفة المزيد عن ضرورة العيش في بيئة نظيفة للحصول على التربـة النقية والهواء السليم مبينا ان البيئة التي قد يمارس بحقها سلوكيات سلبية منها التخلص من النفايات الطبية او الالكترونية او عوادم المصانع يجب الحفاظ عليها حفاظا على سلامة الجميع .



وثمن عضو الهيئة الاستشارية والتوجيهيه لجمعية البيئة مدير شركة المهندس للمقاولات المهندس سليم حمدان جهود الجمعية وسعيها لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التوعية البيئية والحد من التلوث .



وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية الصحفي علي فريحات ان الجمعية تعطي تركيزا للتدريب والتمكين لتعزيز قدرات المشاركين و المشاركين في دوراتها وبرامجها ومنها هذه الدورة التي تركز على موضوع مهم في مجال الادارة البيئية و التغير المناخي وتأثيراته .



واشار ان الجمعية تحرص على تعزيز التشاركية ما بين كافة الجهات المعنية والمؤسسات التي تعنى بالبيئة و التنمية مبينا ان الجمعية وقعت اكثر من 140 اتفاقية في مجال التدوير والتعاون في المجالات البيئية مع العديد من المؤسسات التعليمية والجامعات والوزارات وان الجمعية لديها مقر مملوك وفروع في المحافظات ومكتبة بيئية ومرصد للشكاوى وغابة باسم الامير هاشم ولجان استشارية وتوجيهية وتنسيقية ووحدة تمكين المرأة ومركز بناء قدرات واستشارات مرخص وموقع الكتروني باسم نافذة البيئة و التنمية الاخباري.



وثمن دور السفارة الفرنسية لتمويل مثل هذه البرامج التي تساهم في التمكين والتوعية وتحفيز المعلمات التي تنعكس ايجابا على مؤسساتهم التعليمية.



وقدم مدير المشروع والمدرب معن نصايره خلال الافتتاح الذي حضره عضو الهيئة الادارية للجمعية الاء ابو هليل والكادر الوظيفي المدير المالي والاداري نانسي الخيري والمستشارة والناطق الاعلامي الصحفية ناديه العنانزه وراشد فريحات ورئيس فرع الجمعية بجرش كوثر القيسي وعضو الجمعية رزان جعفر المومني شرحا عن الدورة التي تشتمل على العديد من المحاور منها الاتصال والتواصل وكيفية التدريب وتدريب المدربين وخطة الدورة التدريبية وعناصرها والتنمية المستدامة والعوامل التي تؤثر في السلوك البيئي والادارة البيئية والتغير المناخي .



وفي نهاية الافتتاح قدمت الجمعية شهادات شكر وتقدير للنائب فريحات والمهندس حمدان لتعاونهم مع الجمعية وشهادة افضل فرع متميز للجمعية في جرش على مستوى اقليم الشمال لرئيس الفرع كوثر القيسي.