بدء صرف مستحقات طلبة المنح والقروض الجامعية

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تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة والطالبات أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية التالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب في الوزارة للعام الجامعي 2022-2023:1. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح وقروض جزئية بواقع (45) ساعة معتمدة وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الثاني الحالي 2022-2023 في الجامعات التالية: الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية في كليات (المركز/السلط، وكلية إربد، وكلية عمان، وكلية الهندسة التكنولوجية، وكلية عجلون، وكلية الكرك، وكلية العقبة، وأكاديمية الأمير حسين للحماية المدنية)، وجامعة آل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الألمانية الأردنية).2. المستحقات المالية ومخصصات الفصل الأول 2022-2023 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الوسط والشمال وكانو قد سددوا رسوم الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعة الأردنية / فرع العقبة.3. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة للعام الجامعي 2022-2023 وكانو قد سددوا رسوم الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 في الجامعات التالية: جامعة مؤتة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية /فرع العقبة.حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20-6-2023، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الإنتهاء من كافة الإجراءات المالية الخاصة بها.