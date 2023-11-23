الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ثوانٍ حبست الأنفاس.. كيف انقذت مكالمة على 911 حياة رضيعة ووالدتها؟

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الدفاع المدني


أنقذت مكالمة حياة رضيعة وأعادت والدتها إلى بر الأمان بعد أن استغاثت الوالدة على هاتف الطوارئ الموحد 911 بكوادر الأمن العام . 

وشكرت السيدة في حديث لإذاعة الأمن العام متلقي البلاغات على هاتف الطوارئ 911 على سرعة الاستجابة وربطها عبر الهاتف مع مسعفي  الدفاع المدني الذين أرشدوها لإجراء الإسعافات الأولية الضرورية لحين وصول سيارة الإسعاف. 

وبينت أن رضيعتها تعرضت قبيل منتصف ليلة الثلاثاء لحادثة اختناق أثناء الرضاعة فقامت على الفور بالاتصال على هاتف الطوارئ 911 الذين استجابوا بشكل مباشر وقاموا بربطها هاتفياً مع مسعف من داخل عرفة عمليات دفاع مدني شرق اربد والذي أرشدها لتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول الكوادر الإسعافية الميدانية. 

 وأضافت أنها نفذت توجيهات المسعف حتى استعادت الطفلة – بحمد الله- عافيتها وصحيتها بشكل طبيعي، بالتزامن مع  وصول فريق الإسعاف حيث تم نقلها إلى المستشفى المختص للتأكد من سلامتها وطمئنة ذويها.

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