قرى الأطفال SOS تطلق حملة "زكاتك بركة مالك"

أطلقت جمعية قرى الأطفال (SOS) حملتها "زكاتك بركة مالك"، بمناسبة شهر رمضان المبارك، لتشجيع فاعلي الخير على دعم الأطفال والشباب فاقدي السند الأسري تحت رعايتها في قراها الثلاث وبيوتها المجتمعية وبيوت الشباب والشابات، في عمان واربد والعقبة.

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وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحملة تأتي هذا العام تحت شعار "زكاتك بركة مالك"، لتأكيد أهمية إخراج الزكاة خاصةً في شهر الرحمة والخير، شهر رمضان المبارك.



وبينت أن كلا من شركة المراعي وشركة لويال، تقدمان دعمهما لحملة الجمعية انطلاقا من إيمانهما برسالة الجمعية بدعم هذه الفئة من الأطفال.



وأشارت إلى أن الجمعية تتيح إمكانية التقدم بطلب دعم وكفالة الأطفال فاقدي السند الأسري من خلال الموقع الإلكتروني، أو نظام (إي-فواتيركم)، والمحافظ الإلكترونية، وغيرها من وسائل التبرع المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية وصفحات التواصل الاجتماعي.



كما يُمكن الاتصال بأرقام الخير: 5658885 – 0799541600، بالإضافة إلى إمكانية تأدية أهل الخير زكاة أموالهم أو دعم الأطفال بشكل دائم، حيث تبلغ قيمة كفالة الطفل 15 ديناراً شهرياً، فيما تبلغ قيمة كفالة العائلة التي تتكون من (5-7) أطفال 50 ديناراً شهرياً، وكفالة الشركات والمؤسسات لمنزل عائلي في القرى (15000) دينار، والتي تغطي جزءاً من المصاريف الجارية لسنة واحدة.

