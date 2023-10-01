الأحد 01 تشرين الأول 2023
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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وشرطة الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيطه

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية
مستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته.اضافة اعلان
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مستوطنون، أنهم أدوا الطقوس حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بهدف ذبحها داخل الأقصى، بعد النجاح بإدخالها، فيما ارتدى آخرون "لباس الكهنة" الديني.
وانتشرت شرطة الاحتلال بشكل كبير داخل المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت تنقل المواطنين في باحاته، لتسهيل اقتحام المستوطنين.
وفرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع ثاني أيام عيد العرش اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء شعبنا، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.-(وفا)
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