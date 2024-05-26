وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل

يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد، زيارة عمل إلى بروكسل يشارك خلالها في اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين الذي ترأسه النرويج بصفتها رئيس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني ويستضيفه الاتحاد الأوروبي.

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كما يشارك الصفدي في اجتماع بشأن الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق المتابعة للاجتماع الذي عقد في الرياض على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.



ويشارك كذلك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط وبمؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة.

ويعقد الصفدي خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الاجتماع.