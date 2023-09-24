الأحد 24 أيلول 2023
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85 ألف موقع أثري غير مسجل في الأردن

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وزير السياحة: 100 ألف موقع اثري مكتشف بالمملكة
أعلن وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، أن عدد المواقع الأثرية المكتشفة في المملكة، بلغ 100 ألف موقع، مسجل منها 15 ألفا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد مدير دائرة الآثار العامة احمد موسى، خلال افتتاحه اليوم الأحد، ورشة إطلاق معرض مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لـ"اليونسكو" في مدينة البترا الأثرية.اضافة اعلان

وأكد موسى أهمية المشروع بالترويج عالميا للمواقع السياحية والأثرية في الأردن، خاصة البترا بتقنية رقمية تسهم في استقطاب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، علاوة على أن المشروع يتبنى مشاركة الشباب والشابات، وتوفير فرص العمل ودعم التعاون بين الجامعات والشركات الناشئة.

وأشار إلى أن القطاع السياحي في الأردن يوفر 55 ألف فرصة عمل، وهناك توجه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة هذا الرقم، وتوسيع الاستثمار في القطاع، مبينا أن 13 بالمئة من الناتج القومي المحلي يتأتى بشكل مباشر من القطاع السياحي، بالإضافة إلى 30 بالمئة بشكل غير مباشر.

وقال موسى إن عملية نقل وتطوير واستخدام التكنولوجيا لتفسير وتوضيح الأهمية الثقافية للمواقع الأثرية تسهم في تخفيف الضغط عن المواقع الأثرية، وتطوير وتوثيق المعلومة الأثرية، وإدارة المواقع وإضافة منتجات جديدة للمواقع الأثرية.

ويتضمن المعرض الذي نظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالتعاون مع دائرة الآثار العامة، الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمدينة البترا، والمواقع السياحية والتراثية الأخرى، والتي تمكن الزائر من التجول فيها افتراضيا بتقنية رقمية ثلاثية الأبعاد.

من جهته، بين رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، أن المشروع الذي يشارك فيه الأردن من بين 6 دول بالعالم يهدف إلى إنشاء منتجات رقمية توفر للعميل تجارب متنوعة مثيرة للاهتمام من مسافة بعيدة دون الحضور فعليا في الموقع، مشيرا إلى أنه سيجري اليوم من خلال هذه الورشة اطلاع المشاركين والمستثمرين على منتجات رقمية قام فريق المشروع بانتاجها، والتي توفر التوثيق والحفاظ على التراث الثقافي مع تعزيز السياحة في المواقع المدرجة بقائمة التراث العالمي.
وقال إن إدارة المشروع استخدمت احدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز مستوى تفسير التراث الثقافي لليونيسكو في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تبني مشاركة الشباب، والمساهمة في إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تحسين الوصول للتراث الثقافي عبر التسويق للمرافق السياحية العالمية.
وأوضح أن الجمعية ستعقد فعاليات ترويجية للمشروع، تشمل معارض للمنتجات والمنصات الرقمية، لاستقطاب الشركات الدولية والإقليمية والأردنية للنظر في إمكانية التعاون، وإنشاء شركة أو شركات يمكنها استغلال هذه المنتجات وتطويرها بشكل أكبر، إلى جانب تعريف المستثمرين على المنصة الإلكترونية والمنتجات التي طورتها.
بدوره، عرض مدير المشروع الدكتور طلال العكشة، لمنتجات ومنصات رقمية جرى إنتاجها من خلال فريق المشروع وتعريف الضيوف والمستثمرين بالمنصة الإلكترونية ومنتجات طورتها الجمعية، بالإضافة إلى التفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين.
ويتضمن المعرض منتجات رقمية خاصة بالبترا والتراث الشعبي الأردني والمتاحف، والموقع الإلكتروني الذي أنشأته الجمعية بالتعاون مع الخبراء، حيث تعرض المنتجات ضمن تقنية الهولوغرام.
وعلى هامش المعرض، تعقد حلقة نقاشية عن التكنولوجيا ومنتجات المشروع وفرص الاستثمار المتاحة من خلال هذه المنتجات، بمشاركة العديد من الشركات ذات العلاقة ورجال الأعمال والمتخصصين.
يشار إلى أن معرض منتجات المشروع مفتوح أمام الجميع في مركز الزوار بالبترا.
(بترا)
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