اختبار صعب لريال مدريد أمام بيلباو.. وبرشلونة يلتقي لاس بالماس

اضافة اعلان

مدن- يلتقي ريال مدريد ضيفه أتلتيك بيلباو عند الساعة العاشرة من مساء بعد غد، في مباراة صعبة للغاية يحتضنها ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، لحساب الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وتكمن صعوبة المباراة في رغبة الطرفين بتحقيق الفوز بالمباراة وذلك من أجل الحفاظ على مركزيهما في جدول الترتيب، مع تبقي 8 جولات فقط على نهاية مسابقة "الليغا".ويتربع ريال مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط أمام برشلونة الوصيف، مما يعني أن فقدان أي نقطة من شأنه أن يمنح الأمل للبارسا من أجل المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريقين سيتواجهان يوم 21 نيسان (أبريل) المقبل ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.ويولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، الفوز بهذه المباراة أهمية كبرى، خاصة أنها ستكون آخر مباراة للفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.في المقابل، يرغب أتلتيك بيلباو في الفوز بالمباراة من أجل حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.ويتواجد بيلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام أتلتيكو مدريد الخامس، مما يعني أن خسارة أو تعادل بيلباو أمام الريال وفوز أتلتيكو مدريد في مباراته بهذه الجولة، سيجعل الفريق الباسكي يتراجع للمركز الخامس.على الجانب الآخر، يرغب برشلونة في مواصلة عروضه القوية مؤخرا، عندما يواجه لاس بالماس عند الساعة 11 من مساء يوم غد في ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي".ولم يخسر برشلونة في آخر 8 مباريات بالدوري، حيث ترجع آخر خسارة له في الدوري إلى كانون الثاني (يناير) الماضي عندما خسر من فياريال (5-3).ويمني برشلونة نفسه بالفوز في هذه المبارة، على أمل تعثر الريال في مباراته أمام بيلباو، ليشعل المنافسة على لقب الدوري.وستكون أيضا هذه المباراة هي التجربة الأخيرة لبرشلونة، قبل أن يسافر إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.في المقابل، يعلم لاس بالماس صعوبة هذه المواجهة، لكنه سيسعى بكل قوته للثأر من خسارته (2-1) في مباراة الدور الأول.ويوجد لاس بالماس في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، لكنه لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في ثلاث.من جانبه، يتطلع جيرونا، الذي قدم موسما استثنائيا، للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يواجه ضيفه ريال بيتيس بعد غد.وكانت بداية جيرونا للموسم استثنائية، وحتى قبل نهاية مباريات الجولة الماضية كان يوجد في المركز الثاني، لكن خسارته بهدف نظيف أمام خيتافي في الجولة الماضية جعلته يتراجع للمركز الثالث برصيد 62 نقطة.في المقابل، يتطلع ريال بيتيس للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على مركز من المركزين المؤهلين للدوري الأوروبي، حيث يوجد حاليا في المركز السابع، الذي يلعب صاحبه في دوري المؤتمر، برصيد 42 نقطة.ويتخلف بيتيس عن ريال سوسيداد، صاحب المركز السادس، بفارق 4 نقاط، مما يعني أن تعرض الفريق لخسارة جديدة سيصعب من مهمته في اللعب بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل. ويرغب بيتيس في العودة لطريق الانتصارات من جديد بعدما تلقى الخسارة في آخر 3 مباريات بالليجا.وتفتتح مباريات الجولة اليوم، حيث يلعب قادش مع غرناطة عند الساعة 11 مساء في ملعب "رامون دي كارانزا"، على أن تستكمل المنافسات غدا حينما يلتقي خيتافي مع إشبيلية، وألميريا مع أوساسونا، وفالنسيا مع ريال مايوركا. وفي مباريات بعد غد، يلتقي سيلتا فيجو مع رايو فاليكانو، وديبورتيفو ألافيس مع ريال سوسيداد. وتختتم مباريات هذه الجولة يوم الاثنين، حينما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال.-(وكالات)