الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

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عمان - الغد- تنطلق غداً الخميس ، منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023- 2024.ويلتقي الرمثا مع السلط عند العاشرة والنصف مساء الخميس على ستاد الحسن، وفي ذات الموعد يستقبل معان ضيفه شباب الأردن على ستاد الأمير محمد.ويستضيف الوحدات نظيره الحسين عند العاشرة والنصف مساء الجمعة على ستاد عمان، فيما يحل مغير السرحان ضيفاً على الأهلي بذات التوقيت على ملعب البترا، والفيصلي على شباب العقبة على ملعب العقبة.ويلتقي سحاب مع الجليل عند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد عمان.ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12، سحاب 9.الطواقم التحكيميةفيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع السادس عشر:مباراة الرمثا والسلطالحكام: محمد مفيد، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وقيس غوانمة رابعا.مباراة معان وشباب الأردنالحكام: مراد زواهرة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، فايز حسن، وإبراهيم سمارة رابعا.مباراة الوحدات والحسينالحكام: أحمد يعقوب، الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعا، وأيمن عبيدات حكم إضافي.مباراة الأهلي ومغير السرحانالحكام: أدهم مخادمة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، ووسيم طبيشات رابعا.مباراة شباب العقبة والفيصليالحكام: صدام عمارة للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، منذر عقيلان، ومحمد بدارنة رابعا.مباراة سحاب والجليلالحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، قيس خميس، وعمر المعاني رابعا.