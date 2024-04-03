الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأسبوع السادس عشر من دوري المحترفين ينطلق غدا

لاعب السلط أنس جبارات يحاول المرور من لاعب الرمثا أحمد السلمان بمواجهة سابقة -(من المصدر)
لاعب السلط أنس جبارات يحاول المرور من لاعب الرمثا أحمد السلمان بمواجهة سابقة -(من المصدر)
عمان - الغد- تنطلق غداً الخميس ، منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023- 2024.
ويلتقي الرمثا مع السلط عند العاشرة والنصف مساء الخميس على ستاد الحسن، وفي ذات الموعد يستقبل معان ضيفه شباب الأردن على ستاد الأمير محمد.اضافة اعلان
ويستضيف الوحدات نظيره الحسين عند العاشرة والنصف مساء الجمعة على ستاد عمان، فيما يحل مغير السرحان ضيفاً على الأهلي بذات التوقيت على ملعب البترا، والفيصلي على شباب العقبة على ملعب العقبة.
ويلتقي سحاب مع الجليل عند العاشرة والنصف مساء السبت على ستاد عمان.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 43 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 36، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 22، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، الأهلي 13، الجليل 12، سحاب 9.
الطواقم التحكيمية
فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع السادس عشر:
مباراة الرمثا والسلط
الحكام: محمد مفيد، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وقيس غوانمة رابعا.
مباراة معان وشباب الأردن
الحكام: مراد زواهرة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، فايز حسن، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الوحدات والحسين
الحكام: أحمد يعقوب، الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعا، وأيمن عبيدات حكم إضافي.
مباراة الأهلي ومغير السرحان
الحكام: أدهم مخادمة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، مراد الذيبة، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة شباب العقبة والفيصلي
الحكام: صدام عمارة للساحة، الحكام المساعدين محمود ظاهر، منذر عقيلان، ومحمد بدارنة رابعا.
مباراة سحاب والجليل
الحكام: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، قيس خميس، وعمر المعاني رابعا.

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