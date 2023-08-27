الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدافع عن رئيسه بالصور

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وتوحي الصور التي نشرها الاتحاد الإسباني بأن هيرموسو كانت راضية بفعل روبياليس، وليس كما ذكرت أن الأمر تم من دون رضاها.وأصدر الاتحاد الإسباني بيانا مصاحبا للصور الأربع مكوّن من 800 كلمة، قال فيه إن رواية روبياليس "صحيحة تماما".لكن الصور التي نشرها الاتحاد لا تظهر فيها القبلة على فم اللاعبة، كما علّقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وجاء في البيان أن روبياليس اضطر إلى أن يمسك باللاعبة أثناء التتويج ببطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات حتى لا يسقط على الأرض، بعدما رفعته هي فوق الأرض قليلا وهي تعانقه.وقال إن رجلي رئيس الاتحاد المرفوعة عن الأرض ظاهريا نتيجة فعل اللاعبة تؤكد أن روبياليس لا يكذب.وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قال في وقت سابق إنه سيدافع عن رئيسه رغم الضغوط المتزايدة عليه لتقديم استقالته.وكان أحدث هذه الضغوط قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف روبياليس مؤقتا.