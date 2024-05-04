السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدمة بسبب سيارة نجل كريستيانو رونالدو "البسيطة" - (فيديو)

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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو و نجله جونيور

صُدم عدد من المشجعين من سيارة جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر.


وانتشر مقطع فيديو لجونيور نجل رونالدو خارج سيارته حيث التقط المشجعون معه الصور.

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وبدا أحد المشجعين مصدوما من سيارة نجل رونالدو وقال: "يا عيال راكب أكسنت"، رغم الأموال الكثيرة التي يحصل عليها والده في النصر ومن قبل في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.


وفي فبراير الماضي قاد جونيور فريق براعم نادي النصر تحت 13 عامًا للفوز بلقب الدوري للموسم الرياضي 2023/2024، قبل 3 جولات من النهاية.

 

وانضم جونيور إلى براعم النصر في 19 أكتوبر الماضي من العام 2023، ليشارك في قوائم الفئات السنية تحت 13 عامًا و15 عامًا.

 

 

وانضم كريستيانو رونالدو للنصر في يناير 2023، وسجل للفريق حتى الآن 52 هدفا في 58 مباراة.


وقاد رونالدو النصر للتتويج بلقب البطولة العربية الصيف الماضي، لكنه لم يحقق أي لقب محلي مع النصر.


ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة من 29 مباراة، ويتقدم بـ12 نقطة عن النصر مع تبقي خمس جولات على النهاية.


ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي؛ إذ سجل 29 هدفا، ويتقدم بستة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
وسيلعب النصر مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيلتقيان مجددا في الدوري السعودي لحساب الجولة الـ32.

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