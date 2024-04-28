الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رونالدو يرفض التصوير مع عضو بالجهاز الفني لنادي الخليج (فيديو)

كريستيانو رونالدو - Photo by Fayez Nureldine AFP Cristiano Ronaldo_1
قائد النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، التصوير مع أحد الأشخاص والذي بدا أنه عضو في الجهاز الفني لنادي الخليج، عقب مواجهة الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

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وسجل إيمريك لابورت هدفا في الشوط الثاني ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الخليج في دوري روشن.


ولم يسجل رونالدو، متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، وأظهرت بعض اللقطات التلفزيونية رفضه التقاط صورة مع أحد أعضاء نادي الخليج عقب صفارة النهاية.


ودخل أحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق الخليج الملعب وطلب من رونالدو أن يلتقط معه صورة، ولكن رونالدو تجاوزه ورفض.

 

ويلتقي الفريقان مجددا في الأول من مايو المقبل في قبل نهائي كأس ملك السعودية.


ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي غاب عن قيادة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب وعكة صحية وتولى مساعده فيتور سيفرينو المهمة "مؤقتا"، رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز 11.

 

ويتصدر الهلال، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، الترتيب برصيد 80 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.

 

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