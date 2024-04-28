رونالدو يرفض التصوير مع عضو بالجهاز الفني لنادي الخليج (فيديو)

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، التصوير مع أحد الأشخاص والذي بدا أنه عضو في الجهاز الفني لنادي الخليج، عقب مواجهة الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

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وسجل إيمريك لابورت هدفا في الشوط الثاني ليقود النصر للفوز 1-صفر على مضيفه الخليج في دوري روشن.



ولم يسجل رونالدو، متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، وأظهرت بعض اللقطات التلفزيونية رفضه التقاط صورة مع أحد أعضاء نادي الخليج عقب صفارة النهاية.



ودخل أحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق الخليج الملعب وطلب من رونالدو أن يلتقط معه صورة، ولكن رونالدو تجاوزه ورفض.

ويلتقي الفريقان مجددا في الأول من مايو المقبل في قبل نهائي كأس ملك السعودية.



ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي غاب عن قيادة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب وعكة صحية وتولى مساعده فيتور سيفرينو المهمة "مؤقتا"، رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز 11.

والله ياهو سحب عليه pic.twitter.com/CWI6yC4wH9 — كارتر ★ (@iT7HD) April 27, 2024

ويتصدر الهلال، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، الترتيب برصيد 80 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.