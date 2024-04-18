فالفيردي: كنا نعلم أننا سنفوز على السيتي

أعرب لاعب نادي ريال مدريد فيدي فالفيردي عن سعادته بوصول فريقه إلى الدور النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في الدور الربع نهائي.

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وأضاف لاعب الملكي: "كان هناك توتر كبير أثناء ركلات الترجيح، لكن كان هناك ثقة كاملة في جميع اللاعبين". واكد فالفيردي أن الفريق كان يعلم أنه سيفوز في المباراة، وأن ليلة المباراة كانت ستكون جميلة.



وختم فالفيردي:" لقد جلست على العشب مع لوكا مودريتش واستمتعنا بهذه اللحظة، لأن الانتصار أفضل شيء في كرة القدم". وكالات