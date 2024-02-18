الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كريستيانو رونالدو ينفعل على مدافعي فريق النصر (فيديو)

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نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو

أظهر كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، انفعالا كبيرا على مدافعي فريقه خلال مواجهة الفتح، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

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ووفقا لفيديو متداول نشرته جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر رونالدو غاضبا بشدة ويلوم مدافعي "العالمي" بعد إحدى الهجمات لفريق الفتح؛ إذ كادت الكرة أن تسكن شباك وليد عبد الله، الذي أخرجها إلى ركلة ركنية، في تقدم النصر.


وركض رونالدو إلى داخل منطقة جزاء النصر وأخذ يلوم اللاعبين ويطالبهم بالتركيز في الدقائق المتبقية من اللقاء.

 

 

وتمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.


وأحرز رونالدو هدف النصر الأول في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة عرضية استقبلها بتسديدة سكنت الشباك.


وأدرك فريق الفتح التعادل في الدقيقة 29، عن طريق اللاعب سالم النجدي الذي أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت المرمى.

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