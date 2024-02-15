كشف سر احتفالية رونالدو الجديدة (فيديو)

تحدث الإعلام السعودي، عبر برنامج دورينا غير، عن سبب تغيير كريستيانو رونالدو احتفاليته بعد هدفه ضد الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

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وفي الوقت الذي انتظرت فيه جماهير النصر احتفالية “suuiii” الشهيرة غيَّر رونالدو طريقته.

وسجل رونالدو هدفًا مهمًّا ليقود النصر للفوز على الفيحاء والاقتراب من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وقال الشنيف :"ربما تكون احتفالية رونالدو الجديدة اعتراضًا على الحضور الجماهيري الضعيف أمام الفيحاء، رغم أن المباراة أقيمت في الرياض".

واتفق محمد الدعيع محلل البرنامج مع طرح الشنيف، كما أضاف أن الأمر ربما يكون اعتراضًا أيضًا على بعض الأمور المتعلقة بالفريق مؤخرًا مثل اختيارات المدرب.

وبعد هدفه في مرمى الفيحاء، يصبح رونالدو مسجلًا هدفًا على الأقل في كل عام ميلادي منذ 2002 حتى 2024؛ ما يعني استمراره في التسجيل لمدة 22 عامًا متتاليًا.



وختم كريستيانو رونالدو عام 2023 متصدرًا هدافي العالم، بعد تفوقه على إيرلينغ هالاند، وهاري كين، وكيليان مبابي.