الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

زيدان يعلق على مستقبل مبابي بكلمات غامضة!

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زين الدين زيدان

يتواصل الجدل بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

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وذكرت تقارير صحفية أن مبابي أخطر إدارة سان جيرمان بأنه لن يجدد عقده مع الفريق، وسيرحل في الصيف المقبل صوب ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

 

وسُئل زين الدين زيدان أسطورة فرنسا وريال مدريد عما تردد بشأن مستقبل مبابي، فعلق في تصريحات لـ"بي إن سبورتس": "سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي ليس هناك أخبار. نتحدث عن ذلك كثيرًا، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث!".


ويستهدف باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، استغلال الفترة الأخيرة لكيليان مع النادي؛ من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.


ويضرب باريس موعدًا مع ريال سوسيداد الإسباني، غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن مبابي سجل 30 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، كما قدم 7 تمريرات حاسمة، وذلك خلال 29 مباراة.

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