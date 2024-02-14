حقائق قد لا تعرفها عن لاعب المنتخب الأردني يزن العرب

أوقف الاتحاد الماليزي المدافع الأردني يزن العرب مدى الحياة لبصقه على حكم وركله بعد أن قرر طرده، لكن لم يكن يتخيّل بعد أشهر قليلة أن يصبح صخرة دفاع منتخب "النشامى" في طريقه إلى أول نهائي بتاريخه في كأس آسيا.



بعد حصوله على بطاقة حمراء في إياب ربع نهائي الكأس بين فريقه سيلانجور وتيرينجانو، خرج العرب عن طوره وبدأ بدفع الحكم، ثم ركله وبصق عليه، ما دفع فريقه إلى فسخ عقده والاتحاد الماليزي لإيقافه مدى الحياة.



قدّم بعدها صاحب الـ28 عامًا اعتذاره قائلا "شاءت الأقدار خروجي عن النص والإساءة إلى الحكم وهذا الأمر فرض علي تقديم الاعتذار لأُسرة نادي سيلانجور الماليزي وللمنظومة الكروية الأردنية والمنتخب الوطني، كون غايات الاحتراف جاءت لأكون سفيرًا رياضيًا وممثلاً للرياضيين الأردنيين في الخارج".



تابع "أخطأت وأعتذر بكل أسف من والدي ووالدتي وأهلي عما بدر مني دون وعي وسيطرة على ردة فعلي ونتيجة اختلاط المشاعر والضغوطات السلبية والسيئة معًا وأتعهد بعدم تكرار ما حدث وسيكون هذا الشيء درسًا لي".



وفيما لم تسر العقوبة دوليًا على العرب، كانت الأشهر التالية صعبة عليه، فانتقل لفترة قصيرة إلى نادي الشرطة العراقي، ولم يكن متوقعًا أن يكون في قائمة منتخب الأردن في كأس آسيا الحالية المقامة في قطر.



لكن المدرب المغربي الحسين عموتة وثق بقدراته، وزجّ به أساسيًا إلى جانب عبدالله نصيب في قلب الدفاع، ليؤدي دوره بصلابة وشراسة، ويخرج بلقب أفضل لاعب في ربع النهائي ضد طاجيكستان (1-0).







مشاكل كثيرة



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شرح يزن العرب الصعوبات التي واجهها قبل البطولة التي غاب عن نسختها الأخيرة في 2019 بسبب الاصابة "طبعًا كل إنسان يكون في داخله مشاعر متناقضة، قبل ما يقارب الأربعة أشهر كان لدي مشاكل كثيرة وفقدت إنسانًا غاليًا جدًا على قلبي وكنت مهددًا بالغياب عن كأس آسيا، ولكن ها أنا الآن أشارك رفقة زملائي في الإنجاز التاريخي".

بعد التأهل إلى نصف النهائي، أعلن العرب (57 مباراة دولية) انتقاله إلى معيذر القطري، قائلا: "أريد الحصول على فرصة لأثبت فيها نفسي".



وبلغ الأردن نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على كوريا الجنوبية في نصف النهائي 2-0، ليضرب موعدًا مع قطر المضيفة وحاملة اللقب في نهائي السبت.



قال يزن العرب "لا نتحدّث كثيرًا. أفعالنا تتحدث عنا. لن نتوقف هنا. من المباراة الأولى قلنا إننا هنا من أجل التتويج".



وتابع "لدينا جيل من اللاعبين لا يعوّض، ويستحق أن يكون بطلا للقارة، قدمنا مباريات مثالية أمام فرق مميزة، وآخرها كوريا الجنوبية التي عجزت عن فك شفرة دفاعات المنتخب. نضع حاليًا كامل تركيزنا على المباراة النهائية من أجل العودة بالكأس إلى عمان".



يشرح المدرب أمجد الطاهر أن العرب من اللاعبين الذين يمنحون المدرب الثقة بروحه القتالية العالية داخل الملعب.



وقال لوكالة فرانس برس "يزن العرب لاعب قوي ومقاتل شرس ويعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة الأردنية".



وأضاف "يمتلك موهبة كبيرة ساهمت في ضمه للمنتخب الأولمبي عام 2011 مع لاعبين أكبر منه بثلاث سنوات. بدأت مسيرته في مركز الظهير الأيسر ثم تحوّل لمركز قلب الدفاع".



بدأ العرب مسيرته الكروية مع نادي الجزيرة، قبل أن ينتقل إلى الوحدات، وخاض تجربته الاحترافية الأولى مع سيلانجور أواخر 2021 والتي انتهت بشكل كارثي.