مقتل لاعب جنوب افريقي بشكل مأساوي

قتل لوك فلورز Luke Fleurs الوافد الجديد لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بعد تلقيه عدة رصاصات في جسده، خلال عملية اختطاف فاشلة للاعب وسيارته وفقا لصحيفة ذا الصن البريطانية .



ونعاه النادي عبر صفحته الرسمية عبر منصة "اكس" مؤكدين انه سيتم إرسال المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.



وعلى الرغم من عدم ظهوره بعد مع فريق كايزر تشيفز إلا أن اللاعب البالغ 24 عاما يعتبر أحد ألمع لاعبي خط الدفاع بجنوب إفريقيا، علاوة على مشاركته مع المنتخب الأولمبي.

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وشارك لوك فلورز في 70 مباراة مع ناديه السابق سوبر سبورت يونايتد وسجل هدفين .