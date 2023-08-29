هالاند وأوديجارد يقودان النرويج في مواجهة النشامى

يحيى قطيشات

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يقود لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ايرلينج هالاند، منتخب بلاده النرويجي في المواجهة الودية مع المنتخب الوطني لكرة القدم، والتي تجمعهما عند الساعة السابعة من مساء يوم السابع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، على ملعب “أوليفال، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض تصفيات كأس العالم 2026 منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ونهائيات كأس آسيا 2023.ويستعد المنتخب النرويجي لمواجهة المنتخب الجورجي يوم الثاني عشر من الشهر المقبل ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والتي تقام في ألمانيا، حيث واجه الفريق الذي لم يتأهل إلى بطولة كبرى منذ أمم أوروبا 2000 بداية صعبة، مع تحقيق فوز واحد على قبرص ثم التعادل مع اليونان والخسارة من إسبانيا وأسكتلندا.وسيكون هالاند حاضرا من جديد لقيادة المنتخب النرويجي بعدما حرمت الإصابة المنتخب من جهود هالاند في مواجهتي منتخب بلاده ضد إسبانيا وجورجيا في الجولتين الماضيتين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا.وشملت القائمة أيضا، قائد آرسنال مارتن أوديجارد، الذي قدم أداء مميزا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الأخيرين، بعد انضمامه إلى الفريق اللندني قادما من ريال مدريد.وكشف المدير الفني لمنتخب النرويج ستالي سولباكين أمس، عن القائمة الرسمية للمنتخب، خلال المؤتمر الصحقي الذي عقد في مقر الاتحاد النرويجي لكرة القدم بحضور وسائل الإعلام.وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب النرويج كالتالي: ماتياس لون دينجلاند (بران)، أورجان هاسكجولد نيلاند (إشبيلية)، ايجيل سلفيك (اوجيسوند)، كريستوفر فاسباك آجر (برينتفورد)، فريدريك أندريه بيوركان (بودو/جليمت)، بيرجر سولبرج ميلينج (كوبنهاجن)، ستيان رود جريجرسن (بوردو)، أندرياس شجولبيرج هانش أولسن (ماينتس)، ماركوس هولمجرين بيدرسن (ساسوولو)، جوليان رايرسون (بوروسيا دورتموند)، كين ريمي ستيفان ستراندبرج (فالرينجا)، ليو سكيري أوستيجارد (نابولي)، فريدريك أورسنيس (بنفيكا)، باتريك بيرج (بودو/جليمت)، ساندر جارد بولين بيرج (بيرنلي)، اسامه صحراوي (هيرنفين)، إميل فارهاوغفيك بريفيك (مولدي)، أنتونيو إيرومونسيلي نوردبي نوسا (كلوب بروج)، ماركوس سولباكين (فايكنج)، أولا سيلفاج سولباكين (روما)، هوجو فيجارد فيتلسن (ميدتيلاند) مارتن أوديجارد (آرسنال)، بارد فين (بران)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، يورغن ستراند لارسن (سلتا فيغو)، ألكسندر سورلوث (فياريال).من ناجية ثانية، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، الجرعة التدريبية الثانية والتي قادها المدير الفني للمنتخب الحسين عموته، وتركزت على الجانبين الفني والبدني، وشارك في الحصة التدريبية والتي جرت على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، اللاعبون المحليون، بانتظار اكتمال صفوف المنتخب يوم الرابع من الشهر المقبل في العاصمة في العاصمة أوسلو.تضم قائمة النشامى الأولية 31 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، عبدالله الزعبي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، يوسف أبو الجزر، مصطفى عيد، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، سليم عبيد، حجازي ماهر، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، محمد أبو رزق، محمود مرضي، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، حمزة الدردور، علي علوان، ويزن النعيمات.