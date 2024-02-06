الفحيص يمزق "سلة" الأهلي البحريني في "ألعاب الشارقة"

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

أثقل فريق شباب الفحيص سلة نظيره الأهلي البحريني، بفوزه عليه بنتيجة (109-45)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (30-4)، (30-9)، (24-16)، (25-16).وتغلب فريق الفتاة الكويتي على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-67) والثورة السوري على غاز الشمال العراقي بنتيجة (77-58).وواصل الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، ويأتي الأهلي البحريني ثالثا برصيد 5 نقاط، فيما تأتي فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويتذيل الشارقة الإماراتي الترتيب برصيد 3 نقاط.