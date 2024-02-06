الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفحيص يمزق "سلة" الأهلي البحريني في "ألعاب الشارقة"

الفحيص يمزق "سلة" الأهلي البحريني في "ألعاب الشارقة"
الفحيص يمزق "سلة" الأهلي البحريني في "ألعاب الشارقة"
الشارقة- أثقل فريق شباب الفحيص سلة نظيره الأهلي البحريني، بفوزه عليه بنتيجة (109-45)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات.اضافة اعلان

وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (30-4)، (30-9)، (24-16)، (25-16).

وتغلب فريق الفتاة الكويتي على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-67) والثورة السوري على غاز الشمال العراقي بنتيجة (77-58).

وواصل الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، ويأتي الأهلي البحريني ثالثا برصيد 5 نقاط، فيما تأتي فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويتذيل الشارقة الإماراتي الترتيب برصيد 3 نقاط.
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