الإثنين 05 شباط 2024
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الفحيص يقسو على غاز الشمال العراقي بـ "سلة الشارقة"

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الفحيص يقسو على غاز الشمال العراقي بـ "سلة الشارقة"

الشارقة - حقق فريق شباب الفحيص فوزا عريضا على نظيره فريق غاز الشمال العراقي بنتيجة (82-41)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة "البطائح" في إمارة الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لمنافسات كرة السلة، في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2024).اضافة اعلان

وجاءت نتائج الأرباع للفحيص (21-9)، (26-12)، (18-9)، (17-11). 

وشهدت مباريات اليوم فوز الأهلي البحريني على الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-59) والثورة السوري على العاصمة السعودي بنتيجة (78-58).

وعزز الفحيص صدارته لترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، ويأتي الأهلي والعاصمة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويستقر غاز الشمال خامسا برصيد 3 نقاط، كما يأتي فريقا الفتاة والشارقة في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد نقطتين لكل فريق. 

ويلتقي الفحيص مع فريق الأهلي البحريني عند الساعة 2 من مساء يوم غد الثلاثاء في نفس الصالة، لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي.
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